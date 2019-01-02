РИАМО - 2 янв. Московский метрополитен организовал раздачу горячего чая около станции «Щелковская» из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии, рядом со станцией курсируют компенсационные автобусы, сообщается на едином транспортном портале столицы.

Сотрудники метро будут раздавать горячий напиток пассажирам с 08:00 до 19:00 со 2 по 8 января.

«Мы будем раздавать чай на «Щелковской» в течение недели закрытия участка Арбатско-Покровской линии, а с 6 января - и на станции «Партизанская». Горячий напиток поможет согреться в эти холодные январские дни, пока пассажиры ждут автобусы»,- сказал представитель пресс-службы столичного метро.

Для проведения плановых работ по модернизации инфраструктуры со 2 по 5 января включительно закрыт участок «Курская» - «Щелковская», а с 6 по 8 января включительно будут закрыты станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская». Модернизация необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена.

Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Арбатско-Покровская линия возобновит работу 9 января в 05:30.