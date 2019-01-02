РИАМО - 2 янв. Пользователи столичных служб каршеринга пожаловались на переполненность парковок в московских аэропортах, где большинство мест заняты машинами каршеринга, сообщается в Instagram-аккаунте «Трушеринг».

«Читатели чата «Каршероводы говорят» сообщают, что в «Домодедове» коллапс — места на парковке P4 закончились. Большинство мест занято машинами каршеринга, пускают в ручном режиме, но ставить все равно негде. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Служба каршеринга «Матрешcar» также предупредила своих клиентов о том, что все парковки аэропортов забиты, и призвала быть внимательными тех, кто собирается в аэропорт «Внуково».

«В связи с этим вы можете оставить «Матрешку»: в карманах возле трехэтажных многоуровневых парковок (1к2, 1к3), на любом этаже самих паркингов, на крыше 1 и 2 корпуса», — добавляется в сообщении.

Кроме того, для пользователей оставили подробную инструкцию, как въехать и выехать с парковки аэропорта.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.

Преимущество каршеринга в том, что водителю не надо тратить деньги на бензин, страховку, мойку автомобиля, его содержание, а также парковку.