РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. За 2018 год в городском округе Люберцы отремонтировали 66 автодорог и создали более 4 тысяч парковочных мест, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году в городском округе Люберцы мы отремонтировали 66 автодорог и создали 4064 парковочных места. Построили три подъездные дороги к густонаселенному микрорайону Самолет с выездом в Москву, а также к СНТ «Ручеек», где проживают более 2 тысяч человек и к 660 земельным участкам, выделенным для многодетных семей в Раменском районе», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что завершился ремонт моста через реку Пехорку на Егорьевском шоссе. Приступили к строительству автодороги М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьский, срок окончания работ - 2022 год.