РИАМО - 2 янв. В среду в Московском регионе из-за метели видимость на дорогах может ухудшиться до 1,2 километра, также из-за высокой влажности температура в среду в Подмосковье и столице будет ощущаться ниже, чем она есть на самом деле, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«2 января на улице минус 2,7 (градуса – ред.), пасмурно, идет снег. В течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, поэтому ожидается облачная погода, временами снег, метель, порой с ухудшением видимости до 1,2 тысячи метров. Ветер южных румбов, плотный довольно, 5-10 метров в секунду, порывистый», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в Instagram.

Он добавил, что в Москве в среду будет минус 1-3 градуса, в Подмосковье — от 0 до минус 5 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Синоптик также написал в Instagram, что из-за высокой влажности и плотного ветра температура ощущается гораздо ниже, чем она есть на самом деле. Жители Московского региона будут ощущать так называемый «балтийский синдром».