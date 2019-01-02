РИАМО - 2 янв. Мессенджер WhatsApp не больше работает на некоторых устройствах мобильной связи с операционной системой Nokia Series 40, а с 1 февраля 2020 года WhatsApp не будет работать на смартфонах с операционной системой Android 2.3.7, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мессенджер с 1 января 2019 года будет недоступен владельцам смартфонов с операционной системой Nokia Series 40. По данным сайта ixbt.com, в 2012 году во всем мире работало более 1,5 миллиарда телефонов с различными версиями операционной системы Nokia S40», - говорится в сообщении.

Также компания объявила, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp не будет работать на смартфонах с операционной системой Android 2.3.7 и на более старых версиях операционной системы.