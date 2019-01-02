В длинные новогодние каникулы с 1 по 8 января в Москве можно прогуляться по площадкам фестиваля «Путешествия в Рождество», отправиться на выставку Фриды Кало и Диего Риверы в «Манеже» и обновленный парк «Россия – моя история» на ВДНХ, сходить с детьми на новые мультимедийные елки и ледовые шоу, потанцевать под Элджея и Монеточку, и конечно, посмотреть кинопремьеры «Мэри Поппинс» и «Елки последние».

Фестивали и ярмарки

«Путешествие в Рождество»

© Фото предоставлено Московскими сезонами

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 14 декабря по 13 января. В новогодние каникулы на 78 фестивальных площадках пройдут ледовые балеты, спектакли, встречи с олимпийскими чемпионами и открытые тренировки, кулинарные мастер-классы, лекции и квесты по новогодним традициям. У стен Кремля можно покататься на гигантских ледяных горках, в Столешниковом переулке и на Профсоюзной улице, в Новопушкинском сквере и на Красной площади можно будет увидеть театр на льду с участием звезд фигурного катания. В Зеленограде все желающие смогут покататься на сноуборде и горных лыжах, а на Тверской площади прогуляться по «Нарнии». Среди интересного также «Школа хороших манер» на Кузнецком мосту и новогодние ярмарки, где можно попробовать горячие чешские трдельники, бельгийские вафли, бретонские крепы, мюнхенские колбаски-вайсвурст и многое другое. подробный гид по самым интересным площадкам в центре смотрите здесь.

На площадках фестиваля в округах Москвы для жителей также подготовили разнообразную программу: новогодние спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы, ледяные горки и катки. Более подробно о программе по округам столицы можно прочитать в гиде РИАМО.

Где: улицы и площади Москвы

Цена: бесплатно

Музыкальный фестиваль «Дорога в Рождество»

В рамках IX международного фестиваля «Дорога в Рождество» можно послушать самые известные произведения классической и инструментальной музыки под сводами старинного Кафедрального собора Петра и Павла в Старосадском переулке.

Например, 3 и 5 января можно попасть на уникальную ночную программу в соборе и услышать такие шедевры, как «Лунная соната» Бетховена и «Реквием» Моцарта, в сопровождении видеоинсталляций – зрители увидят Млечный путь и Вселенную глазами телескопа Хаббл. 4 января в программе волшебный рождественский гала-концерт «Щелкунчик» – самое новогоднее произведение Чайковского в исполнении органа и Большого Джазового Оркестра, которые сопровождают фантастические картины песочной анимации. 7 января посетителей собора ждет концерт «Рождественский фейерверк» и торжественное закрытие фестиваля, во время которого прозвучат шедевры Чайковского, Мусоргского и Рахманинова в сопровождении водной анимации – искусства эбру. В подарок за покупку билета – экскурсия об историях любви поэтов, художников и их муз. Концерты в соборе Петра и Павла пользуются популярностью у московской публики. Так, на «Шедевры Джеймса Ласта и Поля Мориа» и программу грузинского хора с органом «Сулико» билеты уже раскуплены.

Где: Москва, Старосадский переулок, 7

Цена: от 800 до 2600 рублей

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Выставки

«Фрида Кало и Диего Ривера»

© Сайт мэра Москвы

Главная выставка этой зимы в Москве – «VIVALAVIDA. Фрида Кало и Диего Ривера» – проходит в «Манеже» с 21 декабря по 22 февраля. Это шанс увидеть уникальную ретроспективу двух легендарных художников – более 90 произведений Фриды Кало и Диего Риверы, которые расскажут историю их творческого и супружеского союза. Основа экспозиции – работы из собрания Музея Долорес Ольмедо (Мехико), обладающего крупнейшей в мире коллекцией живописных произведений Кало и Риверы, живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, работы из собрания внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи «Арвил» (Мексика, США), ранее не экспонировавшиеся в России произведения из ГМИИ им. А.С. Пушкина. Дополняют экспозицию многочисленные фотографии и документальные фильмы.

В «Манеже» можно увидеть одну из самых известных работ Кало – «Сломанная колонна» (1944) – своего рода манифест страданий и стойкости к ударам судьбы, а также «Автопортрет с обезьянкой», все образы которого складываются в послание: «Фрида снова не верит Диего, а силы ей дают ее прошлое и те, кто к ней привязан». Фрида Кало стала первым художником, который обратился к теме потери ребенка – картина «Больница Генри Форда» (1932) может шокировать своей интимностью даже современного зрителя. В основе картин Фриды – гремучая смесь мексиканских народных мотивов и наивного искусства в духе французских модернистов, это история боли и любви, страсти и непонимания, которые сопровождали художницу всю жизнь. На выставке также можно проследить все этапы творчества Диего Риверы: от увлечения постимпрессионизмом и кубизмом до реализма.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Цена: от 500 до 700 рублей

Обновленная выставка «Россия – моя история» на ВДНХ

© сайт ВДНХ

Парк «Россия – моя история» на ВДНХ с 24 декабря вновь заработал после реконструкции. В нем появились новые выставки и эксклюзивные залы. Среди них: «Исторический «Инстаграм», где посетители могут ставить лайки, «Зал тысячи секретов», мультимедийное древо Романовых с живыми портретами, интерактив-приключение «Ладья» и игровой зал «Бояре и крестьяне». Также в комплексе обновили дизайн общественных зон, установили современное проекционное оборудование и подготовили новую выставку «Россия – моя история. 1945 – 2016». Изменения произошли и в зонах, объединивших квест, интерактивный аттракцион и образовательное пространство. Эти новые залы расположились в экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы» на площади более 500 квадратных метров. Больше об истории Кремля – от деревянного до кирпичного – гости парка узнают в «Зале тысячи секретов», здесь участники квеста окунутся в историю главной российской крепости.

Где: Москва, ВДНХ, павильон №57

Цена: 500 рублей, для льготников скидки

Новогодние представления для детей

«Щелкунчик» Ильи Авербуха

Обновленное новогоднее шоу на льду от Ильи Авербуха по мотивам знаменитой сказки Гофмана идет до 7 января в Ледовом дворце «ЦСКА Арена». «Щелкунчик» – это новогоднее яркое представление, которое откроет двери в мир сказки и волшебства и детям, и взрослым. Главные роли исполняют Татьяна Тотьмянина (девочка Маша) и Максим Маринин (Щелкунчик), а Мышиного короля – играет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Над массовыми сценами спектакля работала легендарный тренер олимпийских чемпионов Татьяна Тарасова. В шоу продумана каждая мелочь: яркие костюмы, специально созданные во Франции, внушительные декорации, многоуровневая сценография, хореография и актерская игра фигуристов. Особое внимание в шоу уделено спецэффектам, благодаря которым на льду создается настоящее волшебство. Начало представлений в 19.00. Билеты можно купить здесь.

Где: Москва, «ЦСКА Арена»

Цена: от 1000 до 4000 рублей

Мультимедийная елка «Двенадцать месяцев»

© Фонд «Бельканто»

Необычную мультимедийную елку «Двенадцать месяцев» для детей и их родителей по мотивам одноименной сказки Самуила Маршака можно увидеть 4 января в «Коломенском». Удивительная встреча со сказочными героями состоится в «Театральной хоромине» Дворца царя Алексея Михайловича и будет сопровождаться «Временами года» Петра Ильича Чайковского в исполнении лауреатов международных конкурсов Анны Сусловой (орган) и Евдокии Иониной (скрипка). Дополнят волшебство происходящего картины песочной анимации мастера Виктории Володиной. Помимо фантастического представления маленьких зрителей ждет встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга и зимние забавы на территории парка. Забронировать билеты можно на сайте фонда «Бельканто». Начало в 12:00.

Где: Москва, «Коломенское»

Цена: от 500 до 700 рублей

Музыкальная сказка «Маленький принц»

© Фонд «Бельканто»

Музыкальная сказка с песочной анимацией «Маленький принц» – это самое трогательное произведение Антуана де Сент Экзюпери в сопровождении волшебных картин песочной анимации и музыки Баха, Алессандро Марчелло и Чайковского в исполнении квартета саксофонов. Во время представления, которое пройдет 5 января в Рахманиновсском зале Московской консерватории, можно будет не только научиться дружить, но и найти новых друзей. К сожалению, Маленький принц торопится, ведь на далекой планете его ждет самая прекрасная в мире роза! И пусть кто-то скажет, что бывают цветы и получше, но, если любишь и веришь – твоя роза всегда будет несравненной и несравнимой! Билеты можно купить здесь. Начало шоу в 15:00.

Где: Москва, Московская консерватория, ул. Б. Никитская

Цена: от 1800 до 2600 рублей

«Рождественская история Кая и Герды»

© Фонд «Бельканто»

В одном из самых красивых исторических особняков Москвы на Рождество 7 января покажут сказочную историю Кая и Герды. Персонажи Ганса Кристиана Андерсена оживут в необычном представлении, соединяющим волшебство песочной анимации и красоту классической музыки Петра Ильича Чайковского. Увертюры и сюиты, некогда звучавшие в стенах особняка на балах, вновь прозвучат здесь, но уже в исполнении кроссовер-квартета «Черный квадрат» (флейта, ударные, контрабас, фортепиано). В концерте также примут участие лауреаты международных конкурсов Анна Иванова (песочная анимация) и Светлана Костюкова (художественное слово). В стоимость входит сладкий подарок для ребенка и экскурсия по особняку «Тайны пречистенского дворца». Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: Москва, особняк на Волхонке (Большой Знаменский пер. 2, стр. 3)

Цена: от 1800 до 2400 рублей

«Новогодние приключения Колобка»

В театре «Русская песня» придумали сказочную историю «Новогодние приключения Колобка» о том, что могло произойти с ловким и находчивым персонажем во время его опасного путешествия. Маленьких зрителей ждут неожиданные и захватывающие повороты сюжета, песни в живом» исполнении артистов фольклорного ансамбля «Россияне», красочные декорации и роскошные костюмы, а также насыщенная интерактивная программа. Каждый ребенок пробует свои силы в разгадывании загадок, чтении стихов или вождении хоровода. В этом году юных гостей театра ждет много сюрпризов и встреч с волшебными персонажами, а также знакомство с новыми традиционными играми и забавами. Начало спектаклей в 12:00 и 15:00.

Где: Москва, театр «Русская песня» (Олимпийский проспект, 14)

Цена: 1000 рублей

Кинопоказы

«Праздничная сказка» в «Иллюзионе»

Бесплатные кинопоказы новогодних фильмов «Праздничная сказка» до 8 января 2019 года проходят в кинотеатре «Иллюзион». В праздники здесь можно увидеть детские сказки Александра Птушко и Александра Роу, анимацию Юрия Норштейна и шедевр Чарли Чаплина. В афише – и «Золотой ключик», и «Морозко», и «Снежная королева», и «Садко», и «Марья-искусница» и др. Вход на показы по регистрации.

Где: Москва, кинотеатр «Иллюзион»

Цена: бесплатно, по регистрации

«Мэри Поппинс возвращается»

Семейный мюзикл с Эмили Блант в роли Мэри Поппинс в прокате с 3 января. Это история о новых приключениях няни-волшебницы Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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«Елки последние»

Тем, кто не успел на декабрьскую премьеру последних «Елок», стоит посмотреть это кино в январе. «Елки последние» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым стали самым трогательным, волшебным и добрым новогодним фильмом года. Он состоит из пяти новогодних историй, а к привычному дуэту героев присоединится Дмитрий Нагиев. В новелле «Сосны» герой из поколения миллениалов поможет своему дяде сделать предложение, в «Братьях» друзья Боря и Женя снова окажутся на грани конфликта, а в новелле «Ресторан быстрого знакомства» давно знакомые зрителям лыжник и сноубордист сделают все ради улыбки одной девушки.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Концерты

On-The-Go

Инди-группа On-The-Go 2 января даст новогодний концерт в клубе «16 тонн». С 2007 года музыканты успели записать четыре альбома, выпустить бесчисленное количество синглов, видео-клипов, лайв-версий своих альбомов, отыграть сотни концертов на самых известных площадках России и за рубежом. Среди московской публики группа стала известна по летним музыкальным фестивалям Bosco Fresh Fest, «Пикник Афиши» и др.

Каждый концерт группы – это совершенно новый музыкальный опыт, каждый новый альбом – невероятная история команды, которая шаг за шагом идет вперед, оправдывая свое название и предназначение.

Где: Москва, клуб «16 тонн»

Цена: от 800 рублей

Элджей

На концерте Элджея, который пройдет 6 января в московском клубе RED, можно услышать всю серию альбомов «Sayonara Boy», включая самый свежий релиз «Sayonara Boy 143». Всероссийская известность пришла к Элджею в 2017 году, когда песня «Розовое вино», записанная вместе с Feduk, стала одним из главных хитов года.

Где: Москва, клуб «Red»

Цена: от 2000 рублей

СБПЧ

Танцевальный концерт 7 января устроят СБПЧ. Музыканты сыграют только танцевальные хиты из своих лучших альбомов. СБПЧ обещают устроить на сцене карнавал дичи, чемпионат по стоянию на голове, марафонский забег на месте – все, чем славится петербургская инди-группа.

Где: Москва, клуб «Red»

Цена: от 1400 рублей

Монеточка

© официальная группа певицы в соцсети "Вконтакте"

Самая желанная певица прошедшего года Монеточка 7 января выступит в московском «Главклубе». В 2018 году юная певица из интернета покорила публику своим вторым альбомом «Раскраски для взрослых». Ее музыку сравнивают с хитами 90-х, а клипы сделаны в традициях лучших фильмов того времени. На рождественский концерт все билеты на сайте уже раскуплены, но есть возможность найти их в группах соцсетей.

Где: Москва, Главclub Green Concert

Цена: 3000 рублей