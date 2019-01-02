РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. В ночь на среду пожарные подмосковных Люберец потушили возгорание, которое произошло в частном доме в поселке Малаховка городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 23:38 1 января в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме №24 по улице Ново-Малаховской в поселке Малаховка городского округа Люберцы.

«В 1:04 2 января пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении.

Для тушения возгорания привлекались три единицы спецтехники и девять человек личного состава.