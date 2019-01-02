РИАМО - 2 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил мобилизовать все необходимые службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона из-за обильных осадков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Второго января губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обильными снегопадами поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха днем опустится до 7 градусов мороза.

Ранее региональный главк МЧС России предупредил жителей Подмосковья о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду.