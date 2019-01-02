РИАМО - 2 янв. Вероятной причиной смерти актера Владимира Дыховичного могла стать наркотическая зависимость, сообщает Газета.ru.

В возрасте 30 лет умер актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного. Официальная причина его смерти пока не раскрыта.

«Причина смерти (Владимира Дыховичного – ред.) — наркотики», — написал журналист Кирилл Шулика на своей странице в Facebook.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. Он снялся в таких фильмах, как «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, а также сериале «Бессонница».