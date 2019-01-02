РИАМО - 2 янв. Пожар произошел в частном доме в СНТ «Ягодка» поселка Румянцево городского округа Истра, в результате возгорания пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 05:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Истра, сельское поселение Новопетровское, поселок Румянцево, СНТ «Ягодка», вторая линия.

«По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение частного дома по всей площади 64 квадратных метра. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В 06:50 локализация пожара. В 07:55 ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимают участие 25 человек и восемь единиц техники.