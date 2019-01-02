РИАМО - 2 янв. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на среду из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 13 часов со среды.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В среду днем в столице и области ожидается от минус 4 до минус 2 градусов. Местами ожидается небольшой снег, метель и гололедица. Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.