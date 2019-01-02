РИАМО - 2 янв. В московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в среду утром задержали и отменили свыше 25 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» семь рейсов задержали, еще десять отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали восемь рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» задержали один рейс, отмен нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.