РИАМО - 2 янв. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей жены в ходе пьяной ссоры в подмосковном Дзержинском, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 1 января в 03:05 из своей квартиры на улице Лесная в Дзержинском бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ» доставлена женщина 1960 года рождения с ножевым ранением. Она скончалась от полученной раны.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области бывший муж погибшей 1946 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».