РИАМО - 2 янв. В возрасте 30 лет умер российский актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного, сообщает Газета.ru.

«О его смерти в Facebook сообщила вдова режиссера Ольга Дыховичная. Причина смерти молодого человека не сообщается», - говорится в сообщении.

Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. Он снялся фильмах «Невидимки» Сергея Комарова, «Лето» Кирилла Серебренникова, а также сериале «Бессонница».