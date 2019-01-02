РИАМО - 2 янв. На 1-й Тверской-Ямской улице в столице водитель легкового автомобиля врезался в стену ресторана, в ДТП никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Вчера около 20:30 на 1-й Тверской-Ямской улице автомобиль врезался в стену ресторана», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.