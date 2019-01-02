РИАМО - 2 янв. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве доставили 11-месячного мальчика, которого накануне нашли под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщил директор научно-исследовательского института Валерий Митиш.

«Ребенок доставлен в институт неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас ребенку выполняются необходимые диагностические обследования», - сказал Митиш.

Он отметил, что состояние ребенка во время транспортировки из Магнитогорска в Москву оценивалось как стабильное.

«Надо особо отметить роль ФМБА, его директора Владимира Уйбы, который великолепно организовал транспортировку, эвакуацию пациента из Магнитогорска в Москву в кратчайшие сроки», - добавил Митиш.

По его словам, о травмах малыша говорить пока рано.

«Когда мы будем знать точно, с согласия родителей мы дадим информацию», - заметил Митиш.

Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.

По последним данным, погибли 11 человек, судьба порядка 30 человек еще неизвестна.