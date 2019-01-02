РИАМО - 2 янв. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха днем опустится до 7 градусов мороза, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим праздничным днем Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов глубокого североатлантического циклона. При облачной погоде время от времени будет приниматься снег. При порывистом южном ветре поднимется метель. Максимальная температура в столице - минус 4 – минус 2, по области - минус 7 – минус 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

«В Москве и области основным неблагоприятным фактором будут колебания атмосферного давления, на которые ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах, скачки артериального давления. Из-за высокой влажности воздуха возможно обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата», - отмечают синоптики.

Кроме того, сильный порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.