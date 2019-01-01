РИАМО - 1 янв. Поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и корзину с продуктами вручили ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Химок Раисе Владимировне Захаровой на 90-летие, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Поздравление от имени президента России Владимира Путина получила ветеран Великой Отечественной войны, жительница Химок Раиса Владимировна Захарова. Вручил поздравительный адрес от президента и главы округа, а также корзину с продуктами, заместитель главы администрации муниципалитета Виталий Турчанинов», - говорится в сообщении.

Турчанинов отметил, что Захарова охотно вспоминает фронтовые годы.

«Мы должны заботиться о наших ветеранах и помнить, что эти люди подарили нам мирное небо над головой», - добавил замглавы.

Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран чувствует себя хорошо и с удовольствием рассказывает о годах своей молодости.

В настоящее время в Химках реализуется около 100 мер социальной поддержки людей пожилого возраста (на федеральном, региональном, местном уровне).

В парках и скверах и домах культуры городского округа для людей старшего поколения проводятся занятия по танцам, организован кружок любителей скандинавской ходьбы, проводятся мастер-классы, спартакиады.