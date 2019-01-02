РИАМО - 2 янв. Со 2 по 8 января 2019 года включительно участок Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции «Курская» до станции «Щелковская» закрыт для модернизации инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Плановые работы будут проходить круглосуточно. Для этого со 2 по 5 января включительно будет закрыт участок «Курская» – «Щелковская», а с 6 по 8 января включительно – «Партизанская» – «Щелковская». Модернизация необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена», – отмечается в сообщении.

Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Арбатско-Покровская линия возобновит работу 9 января в 5:30 утра.

С 5:30 утра среды для пассажиров закрыты станции: «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская», «Партизанская», «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская». Пассажиры могут доехать до них на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

В обычном режиме станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская» и «Партизанская» возобновят работу с открытия метрополитена 6 января. Станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская» вновь откроются для пассажиров в 5:30 9 января.

Ежедневно для помощи пассажирам около закрытых станций будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на всех эскалаторах метро и в поездах Арбатско-Покровской линии будут звучать аудиообъявления.