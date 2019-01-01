РИАМО - 1 янв. Подвижной состав маршрута автобуса №10 «Улица Мичурина - ТЦ «Мега» («Ашан»)» в подмосковных Химках будет обновлен, в новых салонах предусмотрены низкие полы и кондиционеры, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Со вторника в Химках маршрут №10 «Улица Мичурина - ТЦ «Мега» («Ашан»)» переводится на обслуживание из МП «Химкиэлектротранс» в «Мострансавто». На линии сохраняются все льготы, также принимаются карты «Стрелка».

«Кроме того, будет обновлен подвижной состав. Теперь здесь будут работать новые автобусы среднего класса «ЛиАЗ-4292» с низким полом, системой наклона к остановке, кондиционерами и камерами видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Также со вторника становится льготным маршрут №4 «Улица Дружбы - улица Павлова». На линии будет работать шесть автобусов большого класса.