РИАМО - 2 янв. В Подмосковье со 2 по 13 января будет работать горячая линия по вопросам обращения с коммунальными отходами, она запускается в связи с переходом на новый порядок обращения с мусором в регионе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Позвонить можно по номеру: 8 (495) 123-36-46. Кроме того, жители могут обратиться в контактные центры региональных операторов, указанные на сайте министерства ЖКХ Московской области: mgkh.mosreg.ru», – говорится в сообщении.

Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Во всех муниципалитетах устанавливаются дополнительные контейнеры двух видов – синего и серого цветов. В первые выбрасываются полимеры, бумага, металл, стекло, которые пойдут на сортировку для получения вторсырья. Во вторые – пищевые и растительные отходы, которые будут обезвреживаться.

Разные виды отходов вывозят разные автомобили: «чистые» отходы забирает синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.