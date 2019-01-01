РИАМО - 1 янв. Американский журнал о путешествиях Alo magazine назвал московский фестиваль «Путешествие в Рождество!» лучшим зимним мероприятием 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Выбор редактора: лучший зимний фестиваль 2019 года. Журналисты Alo посетили главные зимние фестивали по всему миру и рады объявить победителя... это Москва. «Путешествие в Рождество» (которое началось 14 декабря и продлится до 13 января) включает в себя целый месяц событий на десятках площадках, идеально передающих рождественскую и новогоднюю атмосферу сезона», - сообщается на странице Alo magazine в Instagram.

Американские журналисты посоветовали побывать на одной или нескольких бесплатных экскурсиях (они также доступны и на английском языке), или поучаствовать в веселых мастер-классах для взрослых и детей, где можно научиться делать новогодние украшения и готовить особенные угощения.

Ранее московские зимние праздники высоко оценили и в одном из самых популярных в мире Instagram-блогов для любителей путешествий @wonderful_places (11,7 миллиона подписчиков). На данный момент публикация о новогодней Москве собрала более 105 тысяч лайков.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.