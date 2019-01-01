РИАМО - 1 янв. Космический зонд NASA New Horizon прислал на Землю первые снимки астероида Ultima Thule, сообщает Газета.ru.

Данный маневр зонда уже вошел в историю, как самый дальний пролет рукотворного аппарата мимо космического тела – он был совершен в так называемом Поясе Койпера, лежащем далеко за орбитой Плутона.

«Находится астероид на расстоянии 6,4 миллиарда километров от Земли, радиосигнал от него идет 6 часов 8 минут. Этот астероид не являлся изначальной целью зонда New Horizons, запущенного еще в 2006 году. В 2015 году он достиг своей главной цели – Плутона и сделал множество открытий, связанных с этой карликовой планетой и ее спутником», - говорится в сообщении.

После этого, учтя имеющиеся на борту запасы топлива, ученые направили зонд вглубь Пояса Койпера, к ранее выбранному астероиду.