РИАМО - 1 янв. В подмосковных Химках провели новогодний автоквест, решали увлекательные задания десятки экипажей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Для участников были подготовлены десять различных локаций, расположенных в старых и новых Химках, а также увлекательные задания, конкурсы и сказочные персонажи.

«Главная наша цель - возродить проведение автоквестов в Химках. Думаю, нам это удалось. Такие мероприятия объединяют людей абсолютно разных возрастов. Победители получили различные призы и подарки. Такое большое количество участников говорит о том, что такие соревнования интересны химчанам, в дальнейшем мы продолжим эту традицию», - сказал руководитель отдела по работе с молодежью администрации Химок Даниил Мешков.

В новогодние праздники для жителей и гостей Химок подготовлено свыше 100 различных развлекательных мероприятий.