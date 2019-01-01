РИАМО - 1 янв. В первый день работы региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с территории Воскресенского кластера, включающего в себя восемь муниципалитетов, более 15 тысяч кубических метров мусора, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«К работе было привлечено свыше 200 единиц спецтехники. С 07:00 осуществлялся сбор и транспортирование ТКО к официальным местам их обработки и размещения. Каждый вывоз отходов сопровождается фотофиксацией площадки «до» и «после» очищения контейнеров. Весь путь следования спецтехники фиксируется с помощью спутниковой навигации системы «Глонасс», - говорится в сообщении.

В первый день работы регионального оператора был организован вывоз более 15 тысяч кубических метров отходов, что в три раза превышает ежедневный среднестатистический объем вывозимых с территории кластера отходов. Это связано с тем, что в ряде случаев мусоровывозящие компании, чьи полномочия заканчивались 31 декабря, прекратили сбор и транспортирование отходов за несколько дней до наступления официального срока завершения их работы.

«В итоге «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с муниципалитетами организовал не только вывоз ТКО, находящихся в контейнерах, но и ликвидировал масштабные навалы, образовавшиеся задолго до вступления в силу полномочий регоператора. Проведение такой работы требовалось на 30% контейнерных площадок Воскресенского кластера», - уточняется в материале.

С 1 по 8 января 2019 года с 08:00 до 21:00 продолжает работать горячая линия регионального оператора – 8-800 511-76-72 (звонок бесплатный). Также на сайте компании http://ecoline-voskresensk.ru/ru/ можно заполнить заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и ознакомиться с формами типовых договоров.

С 1 января 2019 года единый региональный оператор Воскресенского кластера «ЭкоЛайн-Воскресенск» комплексно приступил к выполнению своих обязанностей по организации сбора, транспортирования, обработки и размещения твердых коммунальных отходов. Воскресенский кластер включает в себя: Раменский и Воскресенский районы, городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Егорьевск, Шатура и Рошаль.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.