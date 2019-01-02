РИАМО - 2 янв. В московских районах Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора временно поменялась схема движения автотранспорта по 6 января в связи с закрытием участка Арбатско-Покровской линии между станциями «Курская» и «Щелковская», говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения».

С 05:30 среды до 05:00 6 января из-за замены систем сигнализации поездов будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии от станции «Курская» до станции «Щелковская». С 05:30 среды до 5:00 6 января закрыты станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская», «Партизанская», «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская». С 05:30 6 января до 5:00 9 января закрыты «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская».

«В связи с этим в районах Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта», – отмечается в сообщении.

До 05:00 6 января запрещена остановка-стоянка на улицах Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская (за исключением парковочных карманов), в районе дома №11, строения 1, 2, 3, дома №42, строения 6 на Большой Семеновской улице, участках Проектируемого проезда №64 (от Семеновского переулка в направлении Большой Семеновской улицы вдоль четной стороны и от улицы Измайловский Вал в направлении Семеновского переулка вдоль нечетной стороны), в районе дома 1 по Семеновской площади.

До 05:00 9 января запрещена на остановка-стоянка на участке Проектируемого проезда №6605 (от улицы Вернисажная до метро), в районе домов№25, 28, 33 по Первомайской улице, в районе домов №21, корпус 1, 26, корпус 1, 53, корпус 1, 59 по 9-й Парковой улице, на участке Тагильской улицы (от 2-го Иртышского проезда в направлении Амурской улицы), на участке 2-го Иртышского проезда (от улицы Монтажная в направлении Тагильской улицы), на участке Амурской улицы (от улицы Тагильская до Монтажной улицы).

С 00:00 среды до 05:00 6 января для приоритетного проезда компенсационных маршрутов вдоль их трасс изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные полосы на участках улицы Земляной вал (от дома 35, строения 1, до Старой Басманной улицы в оба направления), улицы Старая Басманная (от улицы Земляной Вал до дома 8, строения 1), улицы Большая Семеновская (от улицы Семеновский Вал до улицы Измайловский Вал).

С 00:00 среды до 05:00 9 января изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные полосы на участке Щелковского шоссе (от остановки НГПТ «3-я Парковая улица» до улицы Бирюсинка).

«Обращаем внимание водителей такси, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на временные выделенные полосы на время изменений будет ограничен», – уточняется в материале.

Также с 00:00 среды до 05:00 9 января запрещен выезд с 5-й Парковой улицы на дублер Щелковского шоссе, проезд по дублеру Щелковского шоссе от 3-й Парковой улицы до дома 44 и от метро «Щелковская» до пересечения с улицей Бирюсинка в сторону центра.

Выделенная полоса на участке Щелковского шоссе от Щелковского проезда до метро «Щелковская» работает в праздничные дни со 2 по 9 января.

«Возможны осложнения дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Таганско-Краснопресненской линии. Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности общественным транспортом», – подчеркивается в сообщении.

Водителям порекомендовали сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Оптимальное время для выезда из района в сторону центра– до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30).