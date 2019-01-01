РИАМО - 1 янв. В столицу в ближайшее время доставят 11-месячного мальчика, которого во вторник нашли под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, он будет проходить лечение в клинике Рошаля, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Одиннадцатимесячный ребенок, найденный под завалами в Магнитогорске, в ближайшее время будет доставлен в Москву, в клинику Рошаля. На связи с докторами. Надежда есть. Это чудо, конечно», - написала Кузнецова в Instagram.

В Магнитогорск вылетел специальный борт ФМБА с детскими анестезиологами-реаниматологами и хирургами-травматологами.

Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.

По последним данным, погибли девять человек.