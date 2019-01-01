РИАМО - 1 янв. В столице проводят проверку по факту пьяной драки в центре города, для дальнейшего разбирательства в отдел МВД доставили двух человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, в 23:19 31 декабря граждане сообщили на службу «02» о драке в общественном месте по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 1/18, корпус 2. В 23:21 со службы «112» сообщили о драке по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 3. В 23:28 на службу «02» сообщили о ножевом ранении по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 9.

«Прибывшими на места происшествий сотрудниками полиции установлено, что между неизвестными (количество устанавливается), находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, переросший в драку (в процессе перемещающейся по указанным адресам), в ходе которой двое неизвестных получили ножевые ранения, один – телесные повреждения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в медучреждения доставили молодого человека 1996 года рождения с колото-резаной раной груди, левого плеча (он был госпитализирован) еще одного молодого человека 1996 года рождения с колото-резаной раной поясничной области слева, также был госпитализирован, и мужчину 1987 года рождения.

Собеседник уточнил, что для дальнейшего разбирательства были доставлены в отдел МВД граждане 1980 года рождения и 1989 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.