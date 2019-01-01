РИАМО - 1 янв. В столице возбудили уголовное дело по факту разбоя на Бутырской улице, грабитель похитил у девушки телефоны и деньги, материальный ущерб составил порядка 75 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 31 декабря девушка 1994 года рождения, безработная, проживающая в доме 15 по Бутырской улице, сообщила о разбойном нападении в своей квартире.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 31 декабря в 16:00 неизвестный, позвонив в дверь, вошел в квартиру по указанному адресу, угрожая девушке предметом, похожим на пистолет, открыто похитил у нее денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, два сотовых телефона, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 75 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.