РИАМО - 1 янв. Мужчину с ножевым ранением живота госпитализировали из СНТ «Подмосковье» Сергиево-Посадского района, за нападение задержан собутыльник пострадавшего, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тридцать первого декабря в 02:05 от дома в СНТ «Подмосковье» поселка Радонеж Сергиево-Посадского района с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в ГБУЗ Московской области «Сергиево-Посадская ЦРБ» доставлен и госпитализирован житель Ростовской области 1981 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции житель Владимирской области 1965 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Представитель пресс-службы добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».