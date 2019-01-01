РИАМО - 1 янв. Фигуристка Евгения Медведева устроила совместное новогоднее выступление с болгарским певцом Кристианом Костовым, она продемонстрировала свой показательный номер на катке Патриарших прудов, сообщает Газета.ru.

В ночь с 31 декабря на 1 января поклонники насладились новогодним номером на Первом канале с участием фигуристки.

«На Первом канале Медведева представила совместное выступление с болгарским певцом Кристианом Костовым. По сути, это была новогодняя версия ее показательной программы, с которой спортсменка выступает на всех гала-концертах после турниров», - говорится в сообщении.

Фигуристка каталась в программе в джинсах, розовой куртке и уютной вязаной шапке – все-таки номер снимали на свежем воздухе. При этом в новогоднем выступлении не было ни одного прыжка — только пара вращений. Судя по всему, в плотной теплой одежде крутить прыжки в несколько оборотов уже становится сложно.

«В остальном номер остался таким, каким его изначально задумывала Медведева – с теми же пластичными движениями, эмоциональными взмахами рук и финальным вращением. Музыка, разумеется, тоже осталась прежней – это композиция Beautiful Mess Кристиана Костова, с которой он занял второе место на «Евровидении-2017». Только теперь вместо голоса на записи Медведеву сопровождал сам болгарский певец», - добавляется на сайте.