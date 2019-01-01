РИАМО - 1 янв. В столице возбудили уголовное дело по факту ранения пенсионерки ножом, пострадавшая была госпитализирована, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 31 декабря на службу «02» из медучреждения сообщили о госпитализации из частного дома на улице Мценской пенсионерки 1958 года рождения с проникающим пневмотораксом, ушибленной раной головы, ранами пальцев рук, ушибом грудной клетки и в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в реанимацию.

«Установлено, что с 22:30 30 декабря по 00:30 31 декабря неизвестный, находясь в доме по улице Мценская, ножом умышленно нанес женщине не менее двух ударов, причинив последней вышеуказанные телесные повреждения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело.