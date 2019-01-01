РИАМО - 1 янв. В парках подмосковных Химок Новый год встретили свыше 15 тысяч человек, главной площадкой празднования стал парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Более 10 тысяч химчан и гостей округа собрались на ночную новогоднюю программу «Оливье-шоу» в парке имени Толстого. Всю ночь на сцене празднующих поздравляли артисты лейбла Black Star Натан и DJ Кан, Лиза Роднянская, шоу-балет и многие другие. Также был подготовлен грандиозный фейерверк. Со сцены жителей и гостей округа поздравил глава муниципалитета Дмитрий Волошин. Всего участие в праздничных гуляниях в Химках приняли свыше 15 тысяч человек

«Благодаря тесному взаимодействию администрации с депутатским корпусом, жителями, общественными организациями и бизнес-сообществом, 2018 год был для Химок насыщенным и богатым на множество полезных и уникальных проектов. Наш совместный труд позволил Химкам укрепить славу быстро растущего, комфортного для жизни и работы, инновационного города Подмосковья», — сказал Волошин.

Он добавил, что у властей Химок много планов и задач на этот год.

«Пусть 2019 год оправдает все ваши надежды и мечты, станет благополучным для вас и ваших близких», — заключил Волошин.

Площадкой для гуляний стал также парк имени Величко в микрорайоне Сходня. Здесь для жителей была организована праздничная программа с участием лучших творческих коллективов округа.

В новогоднюю ночь в парках были усилены меры безопасности, дежурили сотрудники правоохранительных органов. Также для жителей округа был организован дополнительный маршрут троллейбуса №1.