РИАМО - 1 янв. Неизвестный в ссоре ранил безработного мужчину на Ореховом бульваре в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 31 декабря из медучреждения сообщили о госпитализации с Орехового бульвара, 31, безработного мужчины 1972 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота.

«Установлено, что данные ранения пострадавший получил не позднее 00:55 31 декабря в неустановленном месте в ссоре от неизвестного», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.