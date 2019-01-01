РИАМО - 1 янв. Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан служил в морской пехоте, но сейчас в отставке, он приехал в российскую столицу на свадьбу, сообщает Газета.ru.

В Москве 28 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали гражданина США Пола Уилана. В его отношении следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

«Уилан якобы приехал в столицу России на свадьбу. Об этом рассказал его брат-близнец Дэвид Уилан», - говорится в сообщении.