РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Игрок подольского хоккейного клуба «Витязь» Войтех Мозик признан Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) лучшим защитником по итогам декабря, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Лучшим защитником минувшего месяца в КХЛ признан чешский защитник «Витязя» Мозик. В девяти матчах он вместе с командой одержал шесть побед, набрал в них 8 (1+7) очков, при этом гол Мозика в ворота «Нефтехимика» стал победным для подмосковной дружины», - говорится в сообщении.

Мозик не завершил ни один из поединков месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4», провел восемь силовых приемов и заблокировал семь бросков. В домашнем матче с ХК «Сочи» 20 декабря Мозик совершил асситентский хет-трик – первый для себя в КХЛ. Также он 23 декабря в игре с «Куньлунем» достиг отметки в 50 набранных баллов в КХЛ, и все в форме «Витязя».

У Мозика 30 результативных баллов в минувшем сезоне, и 20 – в нынешнем.