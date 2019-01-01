РИАМО - 1 янв. Порядка 110 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать на закрытых станциях подземки и помогать пассажирам выбрать нужный маршрут в праздники, они также раздадут листовки с необходимой информацией, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Порядка 110 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут помогать пассажирам во время закрытий участков Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линий в праздничные дни», - говорится в сообщении.

Сотрудники ЦОМП будут информировать пассажиров на станциях «Выхино» и «Курская» о том, что поезда не едут в сторону «Котельников» и «Щелковской». Вместе с тем они будут раздавать листовки с информацией о работе станций и маршрутах компенсационных автобусов.

«Кроме этого, сотрудники центра помогут построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов, разъяснят порядок работы общественного транспорта во время закрытия участков двух линий метро. На станциях метро и МЦК будут размещены плакаты с информацией о временном закрытии участков линий, а на эскалаторах и в поездах на Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линий будут звучать аудиообъявления», - добавляется в материале.

С 05:30 утра 2 января для пассажиров будут закрыты станции: «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская», «Партизанская», «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская». В обычном режиме станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская» и «Партизанская» возобновят работу с открытия метрополитена 6 января. Станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская» вновь откроются для пассажиров в 05:30 9 января.

С 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Закрытие необходимо для строительства участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии метро. В этот период бесплатные компенсационные автобусы КМ будут курсировать от «Выхино» до «Котельников» с 05:30 до 02:00. Кроме компенсационного маршрута, будет действовать регулярный — М89, следующий до 6-го микрорайона Жулебина с остановками на станциях «Кузьминки», «Жулебино», «Котельники». Он доступен для пассажиров с 05:30 до 00:30.