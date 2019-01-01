РИАМО - 1 янв. Столичных автомобилистов призвали сменить личное авто на городской транспорт из-за метели и гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.
«По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидаются усиление южного ветра порывами 12–17 метров в секунду, снег, местами метель, гололедица. Будьте осторожны! По возможности пользуйтесь городским транспортом», - говорится в сообщении.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на вторник из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.
МЧС предупредило москвичей о снеге, метели, гололедице и сильном ветре во вторник и 2 января.
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