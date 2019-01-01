РИАМО - 1 янв. Городской транспорт в новогоднюю ночь перевез свыше 600 тысяч москвичей и гостей столицы, большая часть пассажиров выбрала метро и МЦК, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Третий год подряд городской транспорт Москвы курсировал всю новогоднюю ночь без перерывов. Его бесперебойную работу обеспечивали более 13 тысяч сотрудников транспортного комплекса. Благодаря им горожане смогли безопасно добраться до праздничных площадок в разных частях города, посмотреть самые яркие шоу, а затем вернуться домой.

«Более 600 тысяч пассажиров выбрали городской транспорт для поездок по Москве в новогоднюю ночь. Горожане и гости города воспользовались метро, МЦК, а также маршрутами наземного транспорта. <…> Большая часть пассажиров выбрали метро и МЦК – около 570 тысяч человек – на 30% больше, чем в прошлом году. Интервал движения поездов составил от 3,5 до 10 минут», - говорится в сообщении.

Более 40 тысяч пассажиров встретили Новый год в вагонах и на станциях метрополитена и МЦК. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство, заставших полночь в метро, услышали поздравление президента РФ. В этом году главное новогоднее поздравление транслировали на экранах в вагонах, а также на эскалаторах и на станциях.

Наземный транспорт в праздничную ночь перевез более 56,5 тысяч пассажиров. На 172 маршрутах с интервалами 25-30 минут курсировали более 600 автобусов, троллейбусов, трамваев. В перевозке были заняты более 3 тысяч сотрудников.

В новогоднюю ночь безопасности пассажиров уделялось особое внимание. Оперативный штаб вел круглосуточный мониторинг ситуации, происшествий не зафиксировано. Кроме того, за порядком на дорогах в течение всей ночи следили более 1 тысячи сотрудников столичной Госавтоинспекции.

«Московский транспорт успешно справился с круглосуточной работой, благодаря чему москвичи и гости города в новогоднюю ночь смогли посетить праздничные мероприятия и встретиться с близкими. Мы обеспечили максимально комфортные условия для безопасного передвижения по городу», - отметил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в столице будут продолжать тщательно следить за порядком на транспорте в течение всех праздников.

«Прошу москвичей и гостей с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности», - подчеркнул заммэра.