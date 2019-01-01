РИАМО - 1 янв. Лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии, сообщает Газета.ru.

В Швейцарии состоялся мужской спринт свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски».

«На финишной прямой Устюгов долгое время шел третьим, но на самом финише его нагнал Жув! Француз вытянул ногу в рывке. <…> На фотофинише определили, что Устюгов все же обогнал Жува на одну сотую секунды», - говорится в сообщении.

В общем зачете по итогам прошедшего этапа российские лыжники Устюгов и Большунов на второй и третьей строчках соответственно после норвежца Клэбо.