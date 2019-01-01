РИАМО - 1 янв. На новогодних площадках столицы в гуляниях приняли участие 2,6 миллиона жителей и гостей города, из них 930 тысяч человек отмечали праздник в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В столице продолжаются торжества в честь Нового, 2019 года! В новогодних гуляньях на московских праздничных площадках поучаствовали 2,6 миллиона москвичей и туристов. Из них 930 тысяч человек побывали на праздничной программе в центре города», - говорится в сообщении

Первого и 2 января гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре и всех столичных округах также ждет насыщенная праздничная программа. На Тверской улице продолжается праздник под названием «Новый год моего детства». Здесь до 23:00 можно посмотреть спектакли российских и уличных театров, поучаствовать в архитектурных и музыкальных мастер-классах, поиграть в хоккей и керлинг и посмотреть выступления профессиональных сноубордистов.

Оркестр «Сити» под управлением Владимира Яцкевича порадует гостей сценами из оперы Россини «Золушка» и музыкальными спектаклями Mamma Mia и «Карнавальная ночь», а артисты Большого театра и Театра наций позовут в концертное «Оперное путешествие».

На сценах для гостей выступят такие исполнители и коллективы, как Rain Drops, «Рок-острова», «Мираж», «Демо», «Маша и Медведи», Plazma, Павел Артемьев, Гоша Куценко и группа «ГК», «Братья Грим» и Марсель.

На площади Революции концерты пройдут с 20:00 до 23:00. Выступят acappella band «Разные» и Валерия.

С 16:00 до 22:00 спектакли и концерты в режиме нон-стоп будут идти на окружных площадках «Путешествия в Рождество» расположенных на улицах Профсоюзная, Городецкая, Новопесчаная, Митинская, Ярцевская и Хачатуряна, на Строгинском и Ореховом бульварах, бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, а также в Зеленограде и Троицке.