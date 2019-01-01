РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» напоминают жителям городского округа Люберцы и его гостям о правилах безопасности в период новогодних празднований и призывают быть внимательными и бдительными, сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

«Уважаемые жители и гости! В период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, полиция напоминает быть внимательными и бдительными. Стоит принять определенные меры предосторожности по сохранности своего имущества, соблюдайте правила техники безопасности при использовании пиротехнических изделий», - отмечается в сообщении.

В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается их раскрывать или предпринимать какие-либо действия, нужно незамедлительно сообщать в дежурную часть управления по телефонам:8-495-554-93-84 или 112.