РИАМО - 1 янв. Пострадавшим в новогоднюю ночь в парке Горького в результате обрушения пешеходного моста власти столицы выплатят по 250 и 500 тысяч рублей в зависимости от того, в стационаре или амбулаторно получал лечение человек, следует из документа, размещенного на официальном сайте мэра столицы.
В целях оказания помощи пострадавшим в результате происшествия на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького 31 декабря департамент труда и социальной защиты населения города Москвы выплатит единовременную материальную помощь.
«Лицам, пострадавшим в результате происшествия на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького 31 декабря 2018 года и госпитализированным в медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность в городе Москве, для оказания им специализированной медицинской помощи и получившим ее в стационарных условиях, в размере 500 тысяч рублей (каждому пострадавшему)», - говорится в документе.
Пострадавшие, помощь которым оказана в амбулаторных условиях, без госпитализации, получат компенсацию в размере 250 тысяч рублей каждому.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
В новогоднюю ночь на катке в парке Горького сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.
Собянин навестил пострадавших в медучреждениях. В больницах находятся 12 человек.
Каток в парке Горького возобновит свою работу со 2 января. Ранее команда парка принесла извинения всем гостям в связи с происшествием.
Видео обрушения моста в парке Горького в Москве в новогоднюю ночь>>
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