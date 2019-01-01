РИАМО - 1 янв. Марину Люльчук уволили с поста директора парка Горького в Москве после обрушения деревянного пешеходного перехода, проходящего через каток, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента культуры столицы.

В новогоднюю ночь на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка. В больницах после происшествия остаются 12 человек.

«Сегодня прекращены трудовые отношения с директором и заместителем директора по режиму и безопасности ЦПКиО «Парк Горького», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что исполнение обязанностей директора парка временно возложено на руководителя объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслава Дунаева.

Люльчук занимала должность гендиректора парка Горького с 4 октября 2016 года. До этого она почти четыре года занимала должность директора «Мосгорпарка».

Каток в парке Горького закрыт во вторник, он возобновит свою работу со 2 января. Ранее команда парка принесла извинения всем посетителям в связи с обрушением пешеходного моста.

Видео обрушения моста в парке Горького в Москве в новогоднюю ночь>>