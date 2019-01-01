РИАМО - 1 янв. В квартире жилого дома на улице Октябрьская в подмосковном Серпухове произошел пожар, возгорание оперативно потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«1 января в 12:23 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, улица Октябрьская, дом 19. В 12:57 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В тушении пожара в квартире принимали участие семь человек и три единицы техники.