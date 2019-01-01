РИАМО - 1 янв. Спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного ребенка в крайне тяжелом состоянии эвакуируют в Москву, сообщает RT.

«После тщательного осмотра мальчика, которого сегодня достали из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, его состояние оценивается специалистами как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

В Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА с детскими анестезиологами-реаниматологами и хирургами-травматологами. Младенца планируют эвакуировать в столичный центр детской хирургии и травматологии.

Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.

По последним данным, погибли восемь человек. Судьба еще 35 человек неизвестна.

Путин прибыл в Магнитогорск, где из‑за взрыва газа обрушился жилой дом>>