РИАМО - 1 янв. Спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного ребенка в крайне тяжелом состоянии эвакуируют в Москву, сообщает RT.
«После тщательного осмотра мальчика, которого сегодня достали из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, его состояние оценивается специалистами как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.
В Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА с детскими анестезиологами-реаниматологами и хирургами-травматологами. Младенца планируют эвакуировать в столичный центр детской хирургии и травматологии.
Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.
По последним данным, погибли восемь человек. Судьба еще 35 человек неизвестна.
Путин прибыл в Магнитогорск, где из‑за взрыва газа обрушился жилой дом>>
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