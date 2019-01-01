РИАМО - 1 янв. В график работы музеев на территории Московского Кремля внесли изменения с 3 по 8 января, также будет ограничен вход на Соборную площадь, сообщается на сайте музеев Московского Кремля.

«Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание на некоторые изменения в режиме работы музея. 2 января все музейные объекты работают в обычном режиме. 3 января территория Кремля и музеи-соборы закрыты для посещения. Оружейная палата работает в обычном режиме», - говорится в сообщении

В связи с проведением новогодних представлений доступ на Соборную площадь Кремля будет ограничен 4, 5, 6, 7 января с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00, 8 января с 15:00 до 16:00. Оружейная палата работает в обычном режиме.

С 1 октября по 15 мая музеи Московского Кремля перешли на зимний режим работы. Архитектурный ансамбль открыт для посещения с 10:00 до 17:00. Оружейная палата открыта с 10:00 до 18:00. Продажа билетов в кассах осуществляется с 09:30 до 16:00. Выходной – четверг. Обмен электронных билетов производится в соответствии с условиями пользовательского соглашения.

С 1 октября по 15 мая экспозиция колокольни «Иван Великий» закрыта для посещения.

«С целью обеспечения сохранности памятников при неблагоприятных погодных условиях доступ в некоторые музеи-соборы может быть временно ограничен», - добавляется в материале.