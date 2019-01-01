РИАМО - 1 янв. Пожар произошел в трех бытовках на Дмитровском шоссе в столице, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Первого января 2019 года в 15:23 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Дмитровское шоссе, дом 107. По данному адресу происходило загорание трех бытовок, в ряду стоящих, на общей площади около 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 15:54 загорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.