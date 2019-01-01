РИАМО - 1 янв. В первую ночь 2019 года в Москве при запуске петард и фейерверков пострадали 14 человек, это меньше, чем в ночь 1 января 2018-го, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В новогоднюю ночь от фейерверков пострадали 14 человек», - сказал собеседник агентства.

В прошлом году более 20 человек пострадали при запуске петард в новогоднюю ночь в Москве.