РИАМО - 1 янв. Новый год на площадках столичной ВДНХ встретили свыше 20 тысяч человек, ярким событием вечера стало шествие Дедов Морозов из разных стран, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Пять площадок «Города зимы», десятки мероприятий праздничной программы и более 20 тысяч посетителей — так масштабно и красочно москвичи и гости столицы отметили Новый год на главной выставке страны. Праздник пришелся по душе и детям, и взрослым: сказочная иллюминация, танцы на льду и теплые пожелания создали посетителям выставки новогоднюю волшебную атмосферу. В полночь небо над ВДНХ озарилось сиянием грандиозного салюта, знаменуя начало 2019 года», - говорится в сообщении.

Встретить Новый год на ВДНХ можно было на пяти площадках. Любители активного отдыха катались на тюбинговой горке, принимали участие в «Главных играх года» на площадках «Керлинг» и «Юкигассен», танцевали на коньках. А те, кому ближе спокойные прогулки, — гуляли по Главной аллее ВДНХ, украшенной миллионами огней.

«Ярким событием вечера стало грандиозное шествие главных героев праздника - Дедов Морозов из разных стран. Красочным многонациональным парадом прошли якутский Чысхаан, белорусский Зюзю, карельский Паккайне, казахский Аяз Ату, грузинский Товлис Бабуа и русский Дед Мороз в сопровождении своих сказочных помощников», - добавляется в сообщении.

Посетители также могли принять участие в танцевальных флешмобах, викторинах и конкурсах. На экранах транслировались новогодние видеопоздравления от главного Деда Мороза страны, а также от врача, пожарного, водителя автобуса, стюардессы, машиниста электропоезда, космонавтов Международной космической станции.

«Атмосферу праздника гостям ВДНХ создавали сочные ритмы российской инди-поп-группы One-The-Go. С последними ударами курантов, небо над главной выставкой страны озарилось красочным салютом, который дал торжественный старт Новому 2019 году. Сразу после небесного огненного представления на сцену вышла модная группа «Моя Мишель», а завершением концертной программы стало выступление проекта Vanyn», - уточняется в сообщении.

Гости ВДНХ в новогодние праздники смогут принять участие в насыщенной программе, которая включает сказочные представления и премьеры, музейные экспозиции, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.